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(Fire & Rescue Thailand)
Utrikes

Minst 27 döda i brand Bangkok – våldsamt förlopp

Av Joel Malmén
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Minst 27 personer har dött i en brand på en pub i Bangkok. Det uppger Thailands premiärminister Anutin Charnvirakul enligt flera medier.

Branden bröt ut vid midnatt lokal tid, 19-tiden svensk tid. Ett klipp publicerat av räddningstjänsten visar hur eldslågor fullkomligt sprutar ut ur pubens entré. Senare interiörbilder visar att lokalen är helt utbränd.

Brandorsaken är okänd. Det tog runt en halvtimme för räddningstjänsten att få kontroll på lågorna.

Puben, Rong Beer Na Lat Phrao, ligger i det nordliga distriktet Chatuchak.

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Flera har också förts till sjukhus
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