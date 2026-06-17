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En byggnad som brinner efter attackerna mot Zaporizjzja. (/AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Minst en död efter nya ryska attacker mot Zaporizjzja

Av Hannah Gustafsson
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Minst en person har dödats och sju skadats i nya ryska attacker mot den ukrainska staden Zaporizjzja under natten.

Attackerna började vid 23-tiden på tisdagskvällen. Ett flertal drönare ska ha träffat bostadshus och kontorslokaler, skriver guvernören Ivan Fedorov på Telegram.

En man dödades när en av drönarna träffade en bil, skriver Kyiv Independent.

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t.me
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