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Ministrarna. (Lars Schröder/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Moderaterna vill skärpa lagen om kontaktförbud

Av Joel Malmén
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Moderaterna går till val på att skärpa lagen om kontaktförbud. Det skriver ministrarna Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer i en debattartikel i Expressen.

Bland annat vill de att förövare ska kunna övervakas och positioneras i realtid av polisen. Skyddspersoner ska också erbjudas ett larm som varnar när förövaren närmar sig, skriver de.

Vidare vill M att kontaktförbud ska kunna omfatta en grupp personer eller släktingar vid exempelvis hedersrelaterad brottslighet, och att straffen för överträdelse av kontaktförbud ska skärpas.

”Valet mellan kvinnors rätt till ett liv i trygghet och frihet och en våldsam mans rätt att röra sig fritt i samhället är faktiskt enkelt”, skriver ministrarna.

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debatt · Expressen

Om debattörerna

Ulf Kristersson (M), statsminister

Elisabeth Svantesson (M), finansminister

Gunnar Strömmer (M), justitieminister

Om kontaktförbud
bakgrund · polisen.se
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