Moderaterna vill skärpa lagen om kontaktförbud

Moderaterna går till val på att skärpa lagen om kontaktförbud. Det skriver ministrarna Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer i en debattartikel i Expressen.

Bland annat vill de att förövare ska kunna övervakas och positioneras i realtid av polisen. Skyddspersoner ska också erbjudas ett larm som varnar när förövaren närmar sig, skriver de.

Vidare vill M att kontaktförbud ska kunna omfatta en grupp personer eller släktingar vid exempelvis hedersrelaterad brottslighet, och att straffen för överträdelse av kontaktförbud ska skärpas.

”Valet mellan kvinnors rätt till ett liv i trygghet och frihet och en våldsam mans rätt att röra sig fritt i samhället är faktiskt enkelt”, skriver ministrarna.