S: Fler hyresrätter ska reserveras för unga

Socialdemokraterna går till val på att fler bostäder ska reserveras för unga, skriver ungdomsförbundet SSU i ett pressmeddelande.

Förslaget går ut på att Boverket ska ta fram en nationell modell för att öronmärka fler små, prisvärda hyresrätter för unga i stället för att bara fördela dem efter kötid.

SSU beskriver det som ett av sina viktigaste bostadspolitiska krav.

”Det är en seger för alla unga som stängts ute från bostadsmarknaden”, säger ordföranden Moska Hassas.