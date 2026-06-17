Mohamsson: Om 20 år har jag varit vice statsminister och skaffat hund
Om 20 år har Liberalernas partiledare Simona Mohamsson hunnit bli vice statsminister och skaffa hund. Det säger hon när hon blir ombedd att ”manifestera” i en ganska tillbakalutad intervju med Aftonbladet.
I intervjun lyfter Mohamsson också avlägsna planer på att starta en vinbar i Portugal, men det kommer enligt henne dröja betydligt mer än 20 år.
– Jag är bara 51 då. Vinbaren måste vara mycket längre fram i tiden
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