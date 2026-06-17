ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Liberalernas partiledare Simona Mohamsson (L) på Norrmalm i Stockholm. Arkivbild. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Mohamsson: Om 20 år har jag varit vice statsminister och skaffat hund

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Om 20 år har Liberalernas partiledare Simona Mohamsson hunnit bli vice statsminister och skaffa hund. Det säger hon när hon blir ombedd att ”manifestera” i en ganska tillbakalutad intervju med Aftonbladet.

I intervjun lyfter Mohamsson också avlägsna planer på att starta en vinbar i Portugal, men det kommer enligt henne dröja betydligt mer än 20 år.

– Jag är bara 51 då. Vinbaren måste vara mycket längre fram i tiden

Omni förklararDe har störst chans att bli SD-ministrar i en ny Tidö-regering

Omni Mer
Simona Mohamsson sågar ”Fördomsshowen”: ”Han är så konstig”
Aftonbladet
Mohamsson: Kvittningssystemet har havererat – har satt hela riksdagen ur spel
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Liberalerna fick bara en procent i en opinionsmätning i DN på tisdagen (16 juni)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Sommarens bästa hotelldeal – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Valet 2026ValrörelsenSimona MohamssonLiberalernaPolitik