Liberalerna kräver sänkt statlig inkomstskatt. Det säger partiledaren Simona Mohamsson under partiets halvdag i Almedalen, rapporterar TT.

Mohamsson vill att skatten sänks stegvis med start den 1 januari 2027. Målet är att på sikt halvera den statliga inkomstskatten från dagens 20 procent till 10 procent.

Enligt Mohamsson är det ett ”skarpt krav” från Liberalernas sida om partiet deltar i höstens budgetförhandlingar. Hon uppger att varje procentenhets sänkning av den statliga inkomstskatten innebär omkring tre miljarder kronor i minskade skatteintäkter. Reformen skulle därmed minska statens intäkter med cirka 30 miljarder kronor när den är fullt genomförd.

– Det är orimligt att två av tre akademiker någon gång i livet betalar mer än hälften av en löneökning i skatt. Det vill Liberalerna ändra på, säger Mohamsson i ett pressmeddelande.