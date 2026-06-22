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Arkivbild från maj: Resenär betraktar avgångstavlan på Sheremetyevo International Airport utanför Moskva. (Pavel Bednyakov /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Moskva-flygplatser stängda efter larm om drönarsvärm

Av Tomas Ekelund
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Fyra flygplatser i Moskva stängdes tillfälligt under natten mot måndagen efter ett larm om att ett stort antal drönare synts i närheten. Det rapporterar internationella medier med hänvisning till ryska myndigheter.

Sammanlagt förstördes 59 drönare i samband med händelsen, skriver Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin på Telegram.

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Ryska invasionenStridernaSergej SobjaninRysslandEuropa