Moskva-flygplatser stängda efter larm om drönarsvärm

Arkivbild från maj: Resenär betraktar avgångstavlan på Sheremetyevo International Airport utanför Moskva.

Fyra flygplatser i Moskva stängdes tillfälligt under natten mot måndagen efter ett larm om att ett stort antal drönare synts i närheten. Det rapporterar internationella medier med hänvisning till ryska myndigheter.

Sammanlagt förstördes 59 drönare i samband med händelsen, skriver Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin på Telegram.