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Till vänster: Robotförsvarssystemet S-400 Triumf under en parad i Moskva 2025. Till höger: Jörgen Elfving. (Alexander Zemlianichenko/AP/TT, Caisa Rasmussen/TT)
Ryska invasionenStriderna

Moskva utökar luftförsvaret – experten pekar på rädsla

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Ryssland har installerat det högteknologiska robotförsvarssystemet S-400 Triumf vid ett forskningsinstitut inte långt från Kreml, rapporterar Radio Free Europe med hänvisning till satellitbilder. Det uppges vara det femte Triumf-systemet som placeras ut i huvudstaden.

Enligt militäranalytikern Jörgen Elfving är det ett tecken på att ryska myndigheter är oroliga för att Ukraina ska börja skicka ballistiska robotar mot huvudstaden.

– Det hintas om att Ukraina utvecklar sådana och då blir hotbilden en annan. Ryssarna vill vara beredda på det, säger Elfving till DN.

Under de senaste veckorna har ukrainska drönare vid flera tillfällen attackerat mål i Moskva. Attackerna har bland annat lett till skador på ett oljeraffinaderi som uppges ta över ett halvår att reparera, enligt The Moscow Times.

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