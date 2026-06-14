MP:s och C:s ovanliga drag: Lagförslag kan bli ”vilande”

Till höger syns Niels Paarup-Petersen (C) i riksdagen under söndagen. Bilden till vänster är en arkivbild.

För att stoppa ett regeringsförslag om skärpta regler vid förvar av personer som ska utvisas kommer Miljöpartiet och Centerpartiet under söndagen att begära en ”vilandeförklaring” i riksdagen, rapporterar DN. Om det går igenom skulle det innebära att delar av förslaget pausas i tolv månader.

DN uppger att partierna vill stoppa delarna som handlar om hur lång tid barn kan sitta i förvar, samt möjligheten att i särskilda fall skilja barn från sina föräldrar.

– När vi kan stoppa den här politiken som går ut på att frihetsberöva icke-brottsliga barn, då tar vi chansen, säger riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C) till DN.

Enligt statsvetaren Tommy Möller är det ”mycket ovanligt” att riksdagsledamöter gör en begäran om vilandeförklaring.