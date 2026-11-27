Muharrem Demirok (C), tidigare partiledare för Centerpartiet, i riksdagen.

Den tidigare C-ledaren Muharrem Demirok vill inte se Ulf Kristersson (M) som statsminister och röstade nej när frågan var uppe för omröstning i partiet på torsdagen.

Demirok menar att en ny alliansregering blir beroende av Sverigedemokraterna för att få igenom sin politik i riksdagen.

”En väldigt stor del av Centerpartiet delar min oro och tycker att det här är fel väg”, skriver han på Facebook.

På söndag ska Centerpartiets förtroenderåd rösta om öppningen för en högerregering.