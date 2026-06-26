Musikerorganisationer kräver samtycke för AI-träning

En man spelar oboe under invigningen av sommar-OS 2024.

Svenska och nordiska musikerorganisationer går ut i ett gemensamt upprop mot hur musik används i AI-tjänster, rapporterar TT. Bakom initiativet står bland andra Sami, Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund och Fackförbundet Scen & Film.

Organisationerna kräver att musikers upphovsrättsskyddade material inte ska få användas för att träna AI utan uttrycklig tillåtelse.

– De som skapar värdet ställs utanför. Den obalansen måste rättas till, säger Samis vd Stefan Lagrell i ett pressmeddelande.