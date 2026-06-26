Musikerorganisationer kräver samtycke för AI-träning
Svenska och nordiska musikerorganisationer går ut i ett gemensamt upprop mot hur musik används i AI-tjänster, rapporterar TT. Bakom initiativet står bland andra Sami, Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund och Fackförbundet Scen & Film.
Organisationerna kräver att musikers upphovsrättsskyddade material inte ska få användas för att träna AI utan uttrycklig tillåtelse.
– De som skapar värdet ställs utanför. Den obalansen måste rättas till, säger Samis vd Stefan Lagrell i ett pressmeddelande.
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