Musk: Space X intäkter kan öka 5 000 procent på fem år

Space X omsättning kan växa från fjolårets 18,7 miljarder dollar till cirka 1 000 miljarder dollar redan 2030, enligt Elon Musk. ”Och jag skulle vara förvånad om omsättningen inte är högre än 1 000 miljarder dollar 2031”, skriver han på plattformen X. Det vore i så fall en ökning med mer än 5 200 procent på fem år.

Kommentaren är ett svar till finanskommentatorn Jon Erlichman som citerar Morgan Stanleys prognos om en omsättning på 330 miljarder dollar 2030 – klart lägre än Elon Musks egen prognos.

Space X aktie stiger kraftigt i den amerikanska förhandeln på måndagen efter att ha rusat 19 procent i fredagens debut.