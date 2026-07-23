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Elon Musk. (Mark Schiefelbein /AP/TT / AP)
Rapportfloden

Musk: Tesla ska investera 25 miljarder dollar i år

Av Magnus Eriksson
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Elon Musk går på offensiven när det gäller satsningar på självkörande taxibilar och AI-robotar. Det framkom på investerarmötet efter att Teslas kvartalsrapport släppts på onsdagskvällen, skriver Financial Times.

Företaget har mer än fördubblat sina investeringar jämfört med samma period föregående år för att finansiera satsningen på AI och robotik. Detta bidrog till att bolaget för första gången på två år gjorde av med mer pengar än det genererade.

Musk meddelade att planerna på att Tesla ska investera mer än 25 miljarder dollar under året ligger fast. Förra året investerade bolaget 8,5 miljarder dollar.

Världens rikaste person beskrev, enligt tidningen, sin investeringssatsning som ”förmodligen den snabbaste industriella uppskalningen, av ett amerikanskt företag, sedan andra världskriget”.

Andra kvartalet

Vinst per aktie: 0,33 usd
Väntat (LSEG): 0,51 usd
Q2 2025: 0,40 usd

Omsättning: 28,24 mdr usd
Väntat (LSEG): 25,71 mdr usd
Q2 2025: 22,5 mdr usd

Teslas vinst sjunker då bolaget sänker priserna på bilar
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