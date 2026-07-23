Musk: Tesla ska investera 25 miljarder dollar i år

Elon Musk går på offensiven när det gäller satsningar på självkörande taxibilar och AI-robotar. Det framkom på investerarmötet efter att Teslas kvartalsrapport släppts på onsdagskvällen, skriver Financial Times.

Företaget har mer än fördubblat sina investeringar jämfört med samma period föregående år för att finansiera satsningen på AI och robotik. Detta bidrog till att bolaget för första gången på två år gjorde av med mer pengar än det genererade.

Musk meddelade att planerna på att Tesla ska investera mer än 25 miljarder dollar under året ligger fast. Förra året investerade bolaget 8,5 miljarder dollar.

Världens rikaste person beskrev, enligt tidningen, sin investeringssatsning som ”förmodligen den snabbaste industriella uppskalningen, av ett amerikanskt företag, sedan andra världskriget”.