Techmiljardären Elon Musk kan vara redo att anställa Jensen Huang om Nvidias styrelse sparkar sin vd. Åtminstone om man får tro ett inlägg på plattformen X.

Som svar på en uppmaning från ekonomi-kontot Zerohedge om att Musk ska anställa Huang svarar Space X- och Teslaägaren att ”det vore en ära”.

Wall Street Journal rapporterade sent på onsdagen att Nvidias styrelse planerade ett möte för att diskutera Jensen Huangs framtid som vd efter rapporterna om otrohetsaffärer och en misstänkt honungsfälla dirigerad från Peking.