Mustchef: Ryssland är mer aggressivt och riskbenäget

Ryssland har blivit mer aggressivt och tagit större risker under det senaste halvåret, säger Mustchefen Thomas Nilsson i en intervju med TT. Utöver agerandet på marken i Ukraina pekar han på kränkningar av luftrummen i Finland och Estland samt sprängningen av en järnväg i Polen.

Konsekvenserna av utvecklingen är flera. För rysk del handlar det om människoliv och enligt Nilsson har landet nu över en miljon stupade och sårade.

– I mina ögon är det ofattbart. Det går inte att föreställa sig att ett vanligt demokratiskt land skulle kunna acceptera den typen av förluster och det priset man betalar, säger han till TT.