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Medlemmar ur Turkiets historiska hedersgarde inför välkomstceremonin för USA:s president Donald Trump under Nato-toppmötet i Ankara. (Alex Brandon /AP/TT)
Natomötet i Turkiet

Källor: Nato kan skjuta på nästa års toppmöte

Av Helena Sällström
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Nato för interna diskussioner om att hoppa över nästa års planerade toppmöte i Albanien, uppger källor med insyn för Bloomberg. Ett skäl är att man vill slippa nya splittrande konflikter med USA:s president Donald Trump.

Albanien har länge varit ett av de länder i alliansen som lägger minst pengar på försvarsutgifter, något som Natoledare inte vill att Trump ska uppmärksamma.

Mötet kan i stället komma att hållas 2028.

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Bloomberg  · Ofta betalvägg
Natoländerna hade hoppats på ett odramatiskt toppmöte i Ankara
www.politico.com
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