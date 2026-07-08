Källor: Nato kan skjuta på nästa års toppmöte

Nato för interna diskussioner om att hoppa över nästa års planerade toppmöte i Albanien, uppger källor med insyn för Bloomberg. Ett skäl är att man vill slippa nya splittrande konflikter med USA:s president Donald Trump.

Albanien har länge varit ett av de länder i alliansen som lägger minst pengar på försvarsutgifter, något som Natoledare inte vill att Trump ska uppmärksamma.

Mötet kan i stället komma att hållas 2028.