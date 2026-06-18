Nato stärker sina kärnvapen som svar på ryska hotet: ”Ett sätt att säkra fred”
I ett ovanligt uttalande från Natos planeringsgrupp med ansvar för kärnvapen, NPG, uppger alliansen att dess kärnvapenförmåga stärks och moderniseras. S
– Det är ett sätt för Nato att säkra freden och att inte bli utsatt för kärnvapenutpressning, säger Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) till TT.
Senaste gången gruppen kom med ett uttalande var för 17 år sedan, enligt nyhetsbyrån.
Alla Natoländer utom Frankrike deltar i gruppen.
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