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Pål Jonson (M) säger att Nato måste vidta åtgärder efter att Ryssland eskalerat. (AP / TT)
Natos framtid

Nato stärker sina kärnvapen som svar på ryska hotet: ”Ett sätt att säkra fred”

Av Jacob Ruderstam
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I ett ovanligt uttalande från Natos planeringsgrupp med ansvar för kärnvapen, NPG, uppger alliansen att dess kärnvapenförmåga stärks och moderniseras. S

– Det är ett sätt för Nato att säkra freden och att inte bli utsatt för kärnvapenutpressning, säger Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) till TT.

Senaste gången gruppen kom med ett uttalande var för 17 år sedan, enligt nyhetsbyrån.

Alla Natoländer utom Frankrike deltar i gruppen.

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Nato vill upprätthålla avskräckningen efter upprepade kärnvapenhot från Ryssland
TT
Gruppen fungerar som ett forum för frågor som rör alliansens kärnvapen
Reuters  · Ofta betalvägg
Läs NPG:s uttalande här
pressmeddelande · www.nato.int
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