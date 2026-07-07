Natoländer fördjupar robotsamarbete med USA

Flera Natoländer väntas på tisdagen skriva under en rad avsiktsförklaringar som ska flytta delar av produktion och underhåll av amerikanska robotsystem till Europa, rapporterar Politico.

Bland annat väntas USA, Sverige, Tyskland, Nederländerna och Polen skriva under en avsiktsförklaring om att etablera en europeisk underhållsanläggning för Patriot-systemets Pac-3-robotar. Var anläggningen ska placeras framgår inte av artikeln.

Därutöver pågår samtal mellan USA och flera europeiska länder om att utöka produktionen av Amraam-robotar i Europa, enligt Reuters.