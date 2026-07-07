Analys: Natomötet kan bli ”Bäst i test” med Trump som deltagare

Mötet i Ankara har beskrivits som ”det viktigaste i Natos historia” av USA:s utrikesminister Marco Rubio. Flera säkerhetspolitiska frågor ska tas upp, men Donald Trump har redan riktat fokus mot försvarsutgifterna.

”När Trump tar taktpinnen så är läget som i underhållningsprogrammet Bäst i test: Allt kan hända och allt kan vända”, skriver Bo Torbjörn Ek på DN.

Trump har länge krävt att Natoländerna ska ta ett större ekonomiskt ansvar och frågan förväntas bli den mest kritiska. Något som CNN:s Nick Paton Walsh inte imponeras av.

”Medan Nato-medlemmarna fortfarande käbblar om hur stora deras försvarsbudgetar ska vara under de kommande åren, spenderar Ryssland för närvarande möjligen 7 procent av sin BNP”.

SVT:s Johan Granlund säger att publiceringen av enskilda länders upprustning, kombinerat med Trumps pikar, kan motivera dem som hamnat efter.

– Och det är faktiskt nödvändigt för att hålla Donald Trump och USA nöjda.