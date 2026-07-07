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Natomötet i Turkiet

Just nu: Donald Trump har landat i Ankara

Av Helena Sällström
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USA:s president Donald Trump har landat i Ankara i Turkiet inför Natos toppmöte, skriver AFP. Under dagen ska Trump träffa Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och i kväll ska han delta vid Natoledarnas middag.

På dagordningen för det två dagar långa mötet står bland annat Europas försvarsutgifter, kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Mellanöstern.

Trump väntas också signalera att USA kan återuppta försäljningen av F-35-plan till Turkiet, skriver CNN.

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Natomötet i TurkietDonald TrumpTurkietEuropaMellanösternUSANato