Just nu: Donald Trump har landat i Ankara

Se livevideon från när Trump landar

USA:s president Donald Trump har landat i Ankara i Turkiet inför Natos toppmöte, skriver AFP. Under dagen ska Trump träffa Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och i kväll ska han delta vid Natoledarnas middag.

På dagordningen för det två dagar långa mötet står bland annat Europas försvarsutgifter, kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Mellanöstern.

Trump väntas också signalera att USA kan återuppta försäljningen av F-35-plan till Turkiet, skriver CNN.