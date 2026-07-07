Trump svingar mot Meloni med manipulerad bild – kräver ”besöksförbud”

Den sannolikt manipulerade bilden som delades av Trump inför Natomötet/Giorgia Meloni.

Relationen mellan USA:s president Donald Trump och Italiens premiärminister Giorgia Meloni har fortsatt att försämras inför Natos toppmöte i Turkiet.

I söndags kväll lade Trump upp en bild på Truth Social där Meloni ser ut att kasta en beundrande blick på presidenten. Bilden hade texten ”besöksförbud krävs”.

Melonis ansiktsuttryck har sannolikt manipulerats med någon slags AI-verktyg, skriver France 24. I den video som bilden hämtats från ser Meloni inte kärleksfull ut på samma sätt.

Meloni sågs länge som Europas ”Trump-viskare” men relationen har försämrats avsevärt, bland annat på grund av oenighet kring Irankriget och offentliga angrepp från Trump.