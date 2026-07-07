ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Den sannolikt manipulerade bilden som delades av Trump inför Natomötet/Giorgia Meloni. (Truth Social/TT)
Natomötet i Turkiet

Trump svingar mot Meloni med manipulerad bild – kräver ”besöksförbud”

Av Helena Sällström
Publicerad:

Relationen mellan USA:s president Donald Trump och Italiens premiärminister Giorgia Meloni har fortsatt att försämras inför Natos toppmöte i Turkiet.

I söndags kväll lade Trump upp en bild på Truth Social där Meloni ser ut att kasta en beundrande blick på presidenten. Bilden hade texten ”besöksförbud krävs”.

Melonis ansiktsuttryck har sannolikt manipulerats med någon slags AI-verktyg, skriver France 24. I den video som bilden hämtats från ser Meloni inte kärleksfull ut på samma sätt.

Meloni sågs länge som Europas ”Trump-viskare” men relationen har försämrats avsevärt, bland annat på grund av oenighet kring Irankriget och offentliga angrepp från Trump.

Omni förklararSlut på ”daddy”: Nu ska Nato bevisa att man klarar sig utan USA

Omni Mer
Inför förra månadens G7-möte hävdade Trump att Meloni ”tiggt” om att få ta en bild med honom – vilket hon avfärdade
www.france24.com
Natomötet blir första gången sedan konflikten eskalerade där de båda ses
Expressen
Meloni själv har inte kommenterat den nya bilden men andra italienska politiker har tagit avstånd
time.com
Belgiens försvarsminister ryter till: Lämna ”queen” Meloni i fred!
www.politico.eu
Märkliga bilden före känsliga mötet: ”Ynklig”
Aftonbladet
Trump på Truth Social
truthsocial.com
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Natomötet i TurkietGiorgia MeloniItaliensk politikNatoDonald TrumpAmerikansk politikEuropaItalienUSANordamerika