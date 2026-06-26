Nederländsk festival ställs in efter värme-varningen

Festivalen Defqon 1 i Nederländerna tvingas ställa in på grund av höga temperaturer, skriver de på sociala medier.

Nederländernas meteorologiska institut (KNMI) har utfärdat en röd varning i stora delar av landet, vilket är första gången någonsin enligt Dutch News.

”Det här är ett hårt slag för alla. Inte bara för våra besökare, utan också för artisterna, personalen, kreatörerna och alla andra som har arbetat outtröttligt under det senaste året för att göra årets upplaga möjlig”, skriver arrangörerna på Instagram.

Förra året hade festivalen 250 000 besökare.