Nederländsk festival ställs in efter värme-varningen
Festivalen Defqon 1 i Nederländerna tvingas ställa in på grund av höga temperaturer, skriver de på sociala medier.
Nederländernas meteorologiska institut (KNMI) har utfärdat en röd varning i stora delar av landet, vilket är första gången någonsin enligt Dutch News.
”Det här är ett hårt slag för alla. Inte bara för våra besökare, utan också för artisterna, personalen, kreatörerna och alla andra som har arbetat outtröttligt under det senaste året för att göra årets upplaga möjlig”, skriver arrangörerna på Instagram.
Förra året hade festivalen 250 000 besökare.
bakgrund
Defqon.1 festival
Wikipedia (en)
Defqon.1 Weekend Festival is an annual music festival held in the Netherlands. In the past, it was also held in Chile and Australia. Founded in 2003 by festival organizer Q-dance, the festival plays mostly hardstyle and related genres such as rawstyle, hardcore, uptempo, early and euphoric hardstyle. Over the years, Defqon.1 has grown into the largest harddance festival in the world, attracting over 250.000 visitors from over 100 countries.
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