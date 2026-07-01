Wall Street öppnar på rött – Klarna lyfter

Wall Street öppnar nedåt på onsdagen och tyngs av chipaktier.

Några minuter in i handeln backar det breda indexet Dow Jones 0,3 procent, medan S&P 500 och Nasdaq tappar 0,4 respektive 0,6 procent.

Halvledarsektorn pressas och det första halvårets raketer Micron och Sandisk rasar 7–9 procent.

Bespoke Investments Paul Hickey är fortsatt positiv till chipaktier, men menar att utvecklingen uppåt kan ha gått för snabbt.

– På lång sikt gillar vi fortfarande halvledarbolagen, men jag skulle inte vara alltför aggressiv här, säger han till CNBC.

På bolagsfronten stiger sportjätten Nike över 3 procent efter gårdagens delår. Aktien pressas efter att bolaget redovisat en minskad omsättning med 12 procent på den kinesiska marknaden.

Betaljätten Klarna lyfter 6 procent. Detta efter Patent- och marknadsdomstolens dom att Alphabet-ägda Google ska betala 14,3 miljarder kronor i skadestånd till Klarnas jämförelsesajt Pricerunner.

Bildbolagen Shutterstock och Getty Images faller efter att den sistnämnda avbrutit bolagens planerade sammanslagning. Shutterstock rasar över 30 procent, medan Getty tappar 5 procent.

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