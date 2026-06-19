Netanyahu: Kommer kräva ett ”högt pris” av Hizbollah

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att utkräva ”ett mycket högt pris av Hizbollah”, rapporterar Reuters. Uttalandet kommer efter att fyra israeliska soldater dödats efter att nya strider blossat upp i Libanon, enligt den israeliska militären.

Netanyahu säger att Israel kommer att stanna i landet ”så länge det är nödvändigt”.

De nya striderna kan skaka om fredsförhandlingarna mellan USA och Iran, skriver Washington Post. Samtal skulle genomföras i dag mellan länderna, men ställdes in efter att JD Vance meddelat att han skjutit upp sin resa.