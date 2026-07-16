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Britt Lower från serien ”I will find you”. Arkivbild. (Evan Agostini /AP/TT / AP)
Rapportfloden

Netflix delår i linje med väntat – men aktien föll

Av Andreas Victorzon
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Netflix vinst och omsättning ökade i linje med analytikernas förväntningar i det andra kvartalet, rapporterar CNBC. Vinsten steg med 8,6 procent, medan omsättningen ökade 13 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

För det tredje kvartalet spår streamingjätten att intäkterna landar på 12,86 miljarder dollar, vilket var något under analytikernas förväntningar, enligt Yahoo Finance.

Användarnas engagemang har hamnat i fokus efter rapporter om att tittandet minskar efter den första säsongen av Netflix serier. Men enligt bolaget är engagemanget ”starkt”.

Netflix aktie föll 8 procent i den amerikanska efterhandeln efter rapporten.

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Netflix ska minska sitt rapporterande av engagemang
CNBC
Netflix vinst per aktie var marginellt högre än väntat
finance.yahoo.com
Netflix delår
ir.netflix.net
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