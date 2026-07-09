Netflix satsar på korta klipp – skriver avtal med mediehus

Streamingtjänsten Netflix fortsätter att bredda sitt format och lanserar nu kortare klipp, inspirerade av Tiktok och Instagram reels, skriver Variety.

Tanken är att klippen ska bestå av bland annat nyheter, intervjuer med kändisar och inspiration till recept eller resor. Klippen ska kunna vara mellan två och drygt 20 minuter långa beroende på innehållet. Plattformen har skrivit avtal med flera amerikanska mediehus, bland annat Billboard, Vanity Fair och Buzzfeed, för att kunna lägga ut deras videomaterial.

Däremot är det oklart om och när funktionen når Sverige. Först ut är bland annat USA, Storbritannien och Australien.