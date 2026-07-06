Norska kungahuset delar första bild på Mette-Marit – såg historiska matchen

Norska kungahuset har delat den första bilden på kronprinsessan Mette-Marit efter att hon genomgått en lungtransplantation.

Bilden visar när Mette-Marit och kronprins Haakon följer Norges VM-succé från soffan på slottet.

”Det blev en historisk kväll i går!” står det i inlägget.

Mette-Marit fick nya lungor i juni och har sedan dess inte synts i offentligheten.