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Reaktioner på Norges framgångar

Norska kungahuset delar första bild på Mette-Marit – såg historiska matchen

Av Helena Sällström
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Norska kungahuset har delat den första bilden på kronprinsessan Mette-Marit efter att hon genomgått en lungtransplantation.

Bilden visar när Mette-Marit och kronprins Haakon följer Norges VM-succé från soffan på slottet.

”Det blev en historisk kväll i går!” står det i inlägget.

Mette-Marit fick nya lungor i juni och har sedan dess inte synts i offentligheten.

Oklart om Mette-Marit har skrivits ut från sjukhuset eller bara fått lämna tillfälligt
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