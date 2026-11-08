De norska läkarstudenterna Hedda och Solveig satt i en taxi på väg mot en tennislektion när skjutdramat i Krakow plötsligt utspelade sig framför deras ögon. De trodde först att de bevittnade en filminspelning.

– Men när vi kände ett skott träffa bilen vi satt i förstod vi att det här kanske är lite allvarligt, säger 21-åriga Hedda Terkelsen till norska VG.

Lite längre bort hjälpte norska paret Tom och Unn-Britt Folvik, som båda jobbar inom vården, skadade personer. Unn-Britt tog hand om en kvinna i en butik med skottskador i börstet, medan Tom försökte hjälpa en kvinna som fått glassplitter i kroppen.

– Till slut var vi de enda kvar innanför avspärrningen. När polisen kom fram frågade de om vi kunde fortsätta att hjälpa till, säger Tom och berättar att det dröjde lång tid innan ambulanspersonal anlände till platsen.