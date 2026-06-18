Nu är det hög risk för köer vid svenska flaskhalsarna

Många har satt sig i sina bilar för att åka till sitt midsommarfirande.

Nu har många slutat jobbet, packat in sina väskor i bilen och ställt in GPS:en inför midsommarhelgen. På de svenska vägarna väntar nu tät trafik, som riskerar att ställa till det.

Daniel Mossberg, presskommuniktatör på Trafikverket, säger till SVT Nyheter att resenärer måste förvänta sig att bilfärderna tar längre tid än en vanlig dag. Han pekar också ut flera ställen där det ofta blir så kallade flaskhalsar på vägarna. Det handlar om vägarna ut från Stockholm, vägarna vid Norrtälje, Ölandsbron samt de stora vägarna runt Göteborg och Bohuslän.

– Det är mycket trafik och många som ska ut till skärgården, säger han.