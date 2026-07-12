Nu flyttas de första svenska fångarna till Estland

Arkivbild från 2025: Bilder från justitieminister Gunnar Strömmers (M) besök i fängelset Tartu Vangla i Tartu, Estland.

Flytten av svenska fångar till en anstalt i Tartu, Estland, inleds i augusti, enligt TT.

– Det kommer att ske tre transporter med totalt 30 intagna, säger Niklas Bellström vid Kriminalvården.

Om ett år ska uppemot 600 fångar flyttas till Estland. Anstalten motsvarar en säkerhetsklass två, den mellersta säkerhetsklassen i det svenska fängelsesystemet.