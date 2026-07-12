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Arkivbild från 2025: Bilder från justitieminister Gunnar Strömmers (M) besök i fängelset Tartu Vangla i Tartu, Estland. (TT.)
Svenska brottsbekämpningen

Nu flyttas de första svenska fångarna till Estland

Av Tomas Ekelund
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Flytten av svenska fångar till en anstalt i Tartu, Estland, inleds i augusti, enligt TT.

– Det kommer att ske tre transporter med totalt 30 intagna, säger Niklas Bellström vid Kriminalvården.

Om ett år ska uppemot 600 fångar flyttas till Estland. Anstalten motsvarar en säkerhetsklass två, den mellersta säkerhetsklassen i det svenska fängelsesystemet.

Ingen flytt av dömda för terroristbrott, högförräderi och spioneri
TT
Fängelseplatser i Estland
bakgrund · www.kriminalvarden.se
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