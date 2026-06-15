Nvidia nära jätteemission – största sedan 2021

Nvidia är på väg att ta in minst 20 miljarder kronor i en jätteemission på måndagen. Det framgår av dokument som FT tagit del av.

Bolaget väntas erbjuda obligationer med sju olika löptider – från 2 till 30 år. Enligt uppgift ska intresset för emissionen vara stort. Den lockade på måndagen närmare 85 miljarder dollar bland investerare.

Om planerna går i lås är det första gången chipjätten emitterar företagsobligationer sedan 2021. Den väntas bli minst fyra gånger så stor som bolagets båda tidigare emissioner, skriver nyhetsbyrån.