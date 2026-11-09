Nvidias aktie faller 6 procent på Frankfurtbörsen och nästan lika tungt i den amerikanska förhandeln efter att styrelsen inlett en utredning kring vd:n Jensen Huangs relation med en kvinna som misstänks ha spionerat för Kina.

Analytiker varnar för att osäkerheten kring vd:n kan tynga aktien och försena investeringar och produktlanseringar, skriver nyhetsbyråer.

Future Funds förvaltare Gary Black tror att det blir svårt för Jensen Huang att sitta kvar som vd.

Nätmäklaren Pepperstones analyschef Chris Weston gör en annan bedömning.

– Om vi verkligen trodde att han skulle avgå [...] skulle aktien rasa. Det skulle faktiskt bli ett fullständigt blodbad, säger han till nyhetsbyrån.