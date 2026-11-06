Tunnelbanetåg över Skanstullsbron med Globen i bakgrunden. Illustrationsbild.

Stockholmsbörsen tar rygg på nedgångarna på Wall Street och i Asien och vid 13.30-tiden står de ledande indexen tydligt lägre:



· OMXS30: -1,3 %

· OMXSPI: -1,2 %



De globala rasen drivs främst av tekniksektorn och oron kring lönsamheten i de massiva AI-satsningarna.

Omsorgsbolaget Attendo redovisade högre vinst och försäljning än väntat när rapportfloden rullade vidare under morgonen. Det tredje kvartalet beskrivs som det ”starkaste hittills” och bolaget trappar nu upp investeringarna för att öka kapaciteten. Aktien lyfter 12 procent.

Även konsultbolaget BTS uppvisar högre vinst och omsättning än väntat. Dessutom ökar lönsamheten kraftigt och aktien rusar 16 procent.

Prylkedjan Clas Ohlson redovisar en organisk försäljningsökning med 12 procent för oktober, samtidigt som Handelns utredningsinstitut (HUI) spår rejäl ökning generellt i årets julhandel. Aktien stiger 1 procent.

Verkstadsjätten Alfa Laval har tecknat avtal om att köpa Navtor för 700 miljoner dollar, motsvarande 6,9 miljarder kronor. Aktien backar runt 1 procent.

It-säkerhetsbolaget Yubico får flera höjda riktkurser efter gårdagens rapportrally där aktien rusade 29 procent. På fredagen rekylerar aktien ner 4 procent.

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