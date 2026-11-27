Wall Street lyfte på fredagen och steg sammantaget över 5 procent den gångna veckan, enligt CNBC.



• S&P 500: +1,6%

• Dow: +1,2%

• Nasdaq: +2,3%



Veckans handel har präglats av Nvidia och grundaren Jensen Huangs återkomst, vilket mildrade den AI-oro som sköljt över marknaden den senaste tiden. Chipjättens aktie rusade över 30 procent i måndags. Under fredagen steg Nvidia knappt 1 procent.

AI-bolaget Anthropic, som noterades för drygt en vecka sedan, rusade 11 procent på fredagen.

Vissa menar dock att det är för tidigt att andas ut kring AI-aktierna.

– De frågor som utlöste paniken på marknaden är fortfarande obesvarade, exempelvis farhågorna kring lönsamheten, säger investeraren Kathleen Brooks.

Under torsdagen höll New York-börserna stängt med anledning av thanksgiving. Under fredagen stängde börserna tidigt.