Ny färgattack mot ryska ambassaden i Stockholm

Drönare attackerade ryska ambassaden i Stockholm med röd färg natten till torsdagen. Det uppger ambassaden i sin Telegramkanal, enligt DN.

En av drönarna ska även ha haft en sprängladdningsattrapp, uppger ambassaden enligt Expressen. I inlägget kritiserar diplomaterna Sverige för att inte skydda ambassaden mot återkommande attacker.

”Utredningen av dessa provokationer, som redan uppgår till tiotals, har under mer än två år inte lett till några resultat”, står det i inlägget enligt Expressen.

Stockholmspolisen bekräftar för DN att man fått in anmälan om skadegörelse mot en ambassad.