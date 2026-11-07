Ny mätning: Sex av tio tror att Andersson misslyckas
Nästan sex av tio väljare tror inte att Magdalena Andersson (S) kommer att lyckas bilda en regering. Det framgår av en opinionsundersökning som Ipsos har gjort på uppdrag av Dagens Nyheter.
En tredjedel tror att S-ledaren lyckas och resten är osäkra.
– De som tror att hon inte klarar att bilda en regering är nästan dubbelt så många, säger opinionsanalytikern Nicklas Källebring till tidningen.
Bland de väljare som röstar på S, V eller MP tror omkring sex av tio i stället att Andersson ror förhandlingarna i hamn.
Om undersökningen
1 494 väljare intervjuades mellan 13 och 25 oktober, 581 i digitala intervjuer och 913 via digitala enkäter. En av frågorna som ställdes var ”Tror du att Magdalena Andersson kommer att kunna samla tillräckligt stöd i riksdagen för att bilda en regering?”