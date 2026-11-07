Nästan sex av tio väljare tror inte att Magdalena Andersson (S) kommer att lyckas bilda en regering. Det framgår av en opinionsundersökning som Ipsos har gjort på uppdrag av Dagens Nyheter.

En tredjedel tror att S-ledaren lyckas och resten är osäkra.

– De som tror att hon inte klarar att bilda en regering är nästan dubbelt så många, säger opinionsanalytikern Nicklas Källebring till tidningen.

Bland de väljare som röstar på S, V eller MP tror omkring sex av tio i stället att Andersson ror förhandlingarna i hamn.