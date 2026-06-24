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Investerare i Seoul. Arkivbild. (CHOI YOUNG-SOO / AP)
Dagens börs

Nya börsnedgångar i Asien – Samsung studsar tillbaka

Av Andreas Victorzon
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De asiatiska börserna handlas mestadels nedåt på onsdagen efter tisdagens breda fall då teknikfrossa satte klorna i världens börser. I den tidiga handeln studsade techaktier tillbaka, men vid 06.40-tiden är trenden i sektorn negativ igen, noterar Bloomberg.

Det sydkoreanska Kospi-indexet tappar 0,4 procent efter att i går ha rasat 10 procent och handelsstoppats.

Indextunga SK Hynix och Samsung som båda rasade över 12 procent på tisdagen går åt olika håll. Hynix backar ytterligare 3 procent, medan Samsung rekylerar upp runt 5 procent.

Mest rör det sig i Japan där Tokyobörsens Nikkei-index faller 1,8 procent.

I Kina handlas Hongkongbörsen oförändrat, medan Shanghai är ner 0,3 procent.

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