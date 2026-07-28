Nya vänskaper formas bland evakuerade: ”Är som syskon”

Precis som i Frankrike hade Spanien en ”positiv” natt när det kom till bekämpningen av jättebranden i centrala delarna av landet. Tisdagen ses nu som en nyckeldag för att pressa tillbaka lågorna innan en ny värmebölja inleds, skriver El Diario.

Redan nu har 73 000 människor tvingats lämna sina hem i fyra olika regioner. Enligt El Mundo innebär det den största evakueringen i Spaniens historia.

Bland de evakuerade växer ibland oväntade och nära vänskaper fram, skriver spanska ABC som har besökt två av idrottshallarna. Där har ett gäng grannar från Villamanta, som inte tidigare kände varandra, hittat varandra.

– Nu tar vi hand om varandra som syskon, säger en av dem, Mourad.