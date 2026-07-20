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Andy Burnham när han valdes till Labourledare i fredags. (Gareth Fuller /AP/TT)
Maktskiftet i Storbritannien

Nye premiärministern: Väl medveten om att jag är den sjunde ledaren på tio år

Av Marcus Lindén
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I dag tar den nya Labourledaren Andy Burnham över premiärministerposten i Storbritannien från Keir Starmer. I sitt första tal väntas 56-åringen säga att han är väl medveten om – ”acutely conscious” – att han är landets sjunde ledare på tio år. I talet ska han betona vikten av stabilitet, enligt BBC och ITV.

I en intervju med The Times på söndagskvällen säger Burnham att han vill visa britterna att det går att styra landet på ett nytt sätt. Han berömmer både Torys partiledare Kemi Badenoch och Reform-ledaren Nigel Farage, och säger sig vilja samarbeta med sina politiska motståndare.

De höga levnadskostnaderna blir hans första fokusområde. Med sig in i den nya rollen har han en tioårsplan för att stärka landets ekonomi.

– Det betyder inte att jag menar att jag ska vara här i tio år, säger Burnham.

BBC direktrapporterar
live · BBC
Sky News direktrapporterar
live · Sky News
Burnham: Badenoch bättre än sina företrädare – Farage en skicklig kommunikatör
www.thetimes.com
Burnham planerar att göra staten mer framträdande i landet
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Andy Burnham ska besöka kungen och presentera sina ministrar
www.itv.com

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