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Klimatprotest i Indonesien, illustrationsbild. (TT)
KlimathotetUtvecklingen av AI

Nytt gratisverktyg visar ditt AI-klimatavtryck

Av Helena Sällström
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Har du också undrat hur stort klimatavtrycket blir när du frågar AI-chattbotar om allt möjligt? Nu finns ett svenskt gratisverktyg som uppskattar utsläppen, rapporterar SR Vetenskapsradion.

Beräkningen bygger på vilken AI-modell som används, datacentrets geografiska placering och användningsgraden.

– Vi vill bidra till en diskussion och att det i slutändan ska skapas mer transparens, säger Frida Berry Eklund, medgrundare till Klimatkollen som är en av aktörerna bakom kalkylatorn.

För företag kan resultaten bland annat användas som underlag för utsläppsrapportering.

Vill titta på konsumentperspektivet men också lyfta frågan till bolagsnivå
radio+text · Sveriges Radio
Här kan du testa kalkylatorn och läsa mer om metoden
aifootprintcalculator.org
Nytt svenskt verktyg beräknar klimatavtrycket från AI-användning
pressmeddelande · www.mynewsdesk.com
Klimatkollen: Öppenhet kring miljödata borde inte vara en partifråga (30 maj)
debatt · Aftonbladet
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KlimathotetUtvecklingen av AIArtificiell intelligensKlimat & miljöForskning & vetenskap