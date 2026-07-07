Nytt gratisverktyg visar ditt AI-klimatavtryck
Har du också undrat hur stort klimatavtrycket blir när du frågar AI-chattbotar om allt möjligt? Nu finns ett svenskt gratisverktyg som uppskattar utsläppen, rapporterar SR Vetenskapsradion.
Beräkningen bygger på vilken AI-modell som används, datacentrets geografiska placering och användningsgraden.
– Vi vill bidra till en diskussion och att det i slutändan ska skapas mer transparens, säger Frida Berry Eklund, medgrundare till Klimatkollen som är en av aktörerna bakom kalkylatorn.
För företag kan resultaten bland annat användas som underlag för utsläppsrapportering.
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