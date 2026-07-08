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En man tar skydd från solen i Barcelona. Bilden är tagen i maj. (Emilio Morenatti /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Nytt värmerekord i spanska Barcelona – 40,5 grader

Av Jacob Ruderstam
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Under onsdagen har termometern i spanska Barcelona visat 40,5 grader, rapporterar AFP. Det är den högsta temperaturen som uppmätts i staden sedan man började mäta för 112 år sedan.

Det förra rekordet, 40 grader, sattes sommaren 2024.

Spanien har, precis som flera andra europeiska länder, drabbats av en extrem värmebölja.

FördjupningParis i 40 grader – men grannar stoppade hans AC

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Siffrorna kommer från den regionala vädermyndigheten Meteocat
AFP  · Ofta betalvägg
En skogsbrand härjar i Gavà utanför Barcelona (spanska)
www.elperiodico.com
På andra håll i Spanien väntas temperaturer på över 43 grader
Reuters  · Ofta betalvägg
Meteocat på X
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