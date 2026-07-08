Nytt värmerekord i spanska Barcelona – 40,5 grader

En man tar skydd från solen i Barcelona. Bilden är tagen i maj.

Under onsdagen har termometern i spanska Barcelona visat 40,5 grader, rapporterar AFP. Det är den högsta temperaturen som uppmätts i staden sedan man började mäta för 112 år sedan.

Det förra rekordet, 40 grader, sattes sommaren 2024.

Spanien har, precis som flera andra europeiska länder, drabbats av en extrem värmebölja.