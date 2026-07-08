Nytt värmerekord i spanska Barcelona – 40,5 grader
Under onsdagen har termometern i spanska Barcelona visat 40,5 grader, rapporterar AFP. Det är den högsta temperaturen som uppmätts i staden sedan man började mäta för 112 år sedan.
Det förra rekordet, 40 grader, sattes sommaren 2024.
Spanien har, precis som flera andra europeiska länder, drabbats av en extrem värmebölja.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen