Ödesdag för krisande Volkswagen – protester väntas

Till vänster: Anställda deltar i en facklig protest utanför Volkswagens huvudkontor i december 2024. Till höger: Volkswagens koncernchef Oliver Blume på en presskonferens i Berlin 2023.

Torsdagen är en avgörande dag för Volkswagen då ledningsgruppen för den krisande tyska biltillverkaren möts på huvudkontoret i Wolfsburg, skriver Reuters.

På mötet måste bolagets koncernchef Oliver Blume övertyga de mäktiga representanterna från fackförbunden om att stora nedskärningar är rätt väg framåt.

Källor säger att Blume överväger att stänga fyra tyska fabriker, vilket kan påverka 100 000 anställda.

Volkswagen, som kämpar mot kinesisk konkurrens och amerikanska tullar, lider av höga kostnader och överkapacitet på hemmaplan.

Mötet inleds vid lunchtid på torsdagen och stora protester väntas vid Volkswagens fabriker i landet.