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”Oidentifierat föremål” har kraschat i Polen – under attack mot Ukraina

Av Tor Gasslander
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Ett oidentifierat flygande objekt har kraschat i Polen i samband med ryska attacker mot Ukraina i natt, uppger Polens militär på X.

Helikoptrar ska vara på väg till nedslagsplatsen i regionen Lublin för att identifiera föremålet. Det är oklart om någon har skadats.

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