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Enligt Donald Trump ska USA och Iran prata med varandra i Qatar på tisdagen. Men Iran ger en annan bild. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Oklarheter kring samtalen i Qatar – Trump och Iran ger helt olika besked

Av Jacob Ruderstam
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Det kommer olika bud om påstådda fredssamtal från de stridande parterna USA och Iran efter en vecka där attacker riktats mot flera mål i och runt Persiska viken, rapporterar flera medier.

Donald Trump påstår att Iran har bett om ett möte i Qatar på tisdagen. Samtidigt menar Iran att det inte finns några samtal planerade. Den amerikanske presidenten skriver på Truth Social att nya samtal ”ska ske” i Doha på tisdagen, en uppgift som förnekas av iranska tjänstemän.

Trump försöker upprätthålla ett allt mer sårbart avtal om tillfällig vapenvila, skriver AP. Länderna ska under söndagen ha enats om att pausa de nya anfallen och prata med varandra.

USA och Iran har attackerat varandra trots att de undertecknade ett avtal om vapenvila i april
AFP  · Ofta betalvägg
Det har skett strider i Hormuzsundet under helgen
AP  · Ofta betalvägg
Under söndagen skickade Iran drönare och robotar mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait
www.theguardian.com
Vita huset: Witkoff och Kushner är på plats i Doha denna vecka
TT
Donald Trump på Truth
truthsocial.com
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