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Polis på plats dagen efter branden. (Sakchai Lalit /AP/TT)
Pubbranden i Bangkok

Ölbackar och bord hindrade pubbesökare att fly branden

Av Emma Hedlin
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Två av nödutgångarna på den brandhärjade puben i Bangkok var blockerade, vilket hindrade flera av besökarna från att fly lokalen. Det uppger thailändska myndigheter för Reuters.

Minst 27 personer har dött och 63 har skadats, varav 22 allvarligt.

Det är inte klarlagt vad som orsakade branden men enligt vittnesuppgifter tros den ha startat vid scenen längst fram i puben. Många valde att fly mot den bakre delen av lokalen men där blockerade ölbackar nödutgången. Vid den andra nödutgången stod ett bord i vägen.

Branden bröt ut vid midnatt till måndagen, lokal tid, och videoklipp visar ett våldsamt förlopp.

Enligt en första bedömning orsakades branden av kortslutning i en luftkonditioneringsanläggning
Reuters  · Ofta betalvägg
Experten: ”Ett väldigt ovanligt brandförlopp”
Aftonbladet
Det finns inga uppgifter om drabbade svenskar
radio+text · Sveriges Radio
En av de dödligaste bränderna i Thailand på senare år
www.theguardian.com
Flera av offren hittades på toaletterna i bakre delen av puben
AP  · Ofta betalvägg
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