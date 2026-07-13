Ölbackar och bord hindrade pubbesökare att fly branden

Två av nödutgångarna på den brandhärjade puben i Bangkok var blockerade, vilket hindrade flera av besökarna från att fly lokalen. Det uppger thailändska myndigheter för Reuters.

Minst 27 personer har dött och 63 har skadats, varav 22 allvarligt.

Det är inte klarlagt vad som orsakade branden men enligt vittnesuppgifter tros den ha startat vid scenen längst fram i puben. Många valde att fly mot den bakre delen av lokalen men där blockerade ölbackar nödutgången. Vid den andra nödutgången stod ett bord i vägen.

Branden bröt ut vid midnatt till måndagen, lokal tid, och videoklipp visar ett våldsamt förlopp.