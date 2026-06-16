Oljan under 80 dollar för första gången på tre månader

Oljepriserna sjunker på nytt på tisdagen och hamnar under 80 dollar per fat för första gången på tre månader, skriver CNBC.

Klockan 20 faller brentoljan under 80 dollar för första gången sedan i mars och handlas runt 79 dollar per fat, medan WTI-oljan står i 76 dollar fatet.

En av orsakerna är uppgifter om att USA ska låta Iran återuppta sin oljeexport omedelbart inom ramen för fredsavtalet, enligt nyhetsbyrån. Även Wall Street Journal har liknande uppgifter.