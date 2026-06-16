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(Leo Correa /AP/TT / AP)
Oljemarknaden

Oljan under 80 dollar för första gången på tre månader

Av Aron Sigblad
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Oljepriserna sjunker på nytt på tisdagen och hamnar under 80 dollar per fat för första gången på tre månader, skriver CNBC.

Klockan 20 faller brentoljan under 80 dollar för första gången sedan i mars och handlas runt 79 dollar per fat, medan WTI-oljan står i 76 dollar fatet.

En av orsakerna är uppgifter om att USA ska låta Iran återuppta sin oljeexport omedelbart inom ramen för fredsavtalet, enligt nyhetsbyrån. Även Wall Street Journal har liknande uppgifter.

Amerikansk tjänsteman: Iran får bara tillgång till fördelarna i avtalet om landet uppfyller sina åtaganden
CNBC
Källor: USA kommer omedelbart tillåta Iran att återuppta försäljningen av olja
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
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