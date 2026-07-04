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Ett foto som uppges föreställa branden efter attacken. (Exilenova/Telegram.)
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Oljeterminal i S:t Petersburg uppges träffad av drönare

Av Anders Hovne
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En rysk oljeterminal i S:t Petersburg ska under morgonen ha träffats av ukrainska drönare, rapporterar Kyiv Independent. Bilder på sociala medier visar hur anläggningen brinner.

Explosioner ska ha hörts tidigt på morgonen och vittnen berättar om hur drönare flög över området.

Terminalen ligger vid Finska viken och beskrivs av Kyiv Independent som en av Rysslands största bränslelager och exportanläggningar.

Det är oklart hur omfattande skadorna är.

Omni förklararSå slår bränslebristen i Ryssland: ”Rädd för att svälten kommer snart”

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S:t Petersburg är Vladimir Putins hemstad
kyivindependent.com
Bilder visar hur svart rök stiger från anläggningen
TT

S:t Petersburg

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