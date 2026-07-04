Oljeterminal i S:t Petersburg uppges träffad av drönare
En rysk oljeterminal i S:t Petersburg ska under morgonen ha träffats av ukrainska drönare, rapporterar Kyiv Independent. Bilder på sociala medier visar hur anläggningen brinner.
Explosioner ska ha hörts tidigt på morgonen och vittnen berättar om hur drönare flög över området.
Terminalen ligger vid Finska viken och beskrivs av Kyiv Independent som en av Rysslands största bränslelager och exportanläggningar.
Det är oklart hur omfattande skadorna är.
S:t Petersburg
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