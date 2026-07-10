Oppositionen kritisk efter förlossningskaos i Skåne

Förlossningsvården i Skåne har fått kritik efter det uppmärksammade fallet med Hanna Tholin, som tvingades föda hemma efter att ha bollats mellan förlossningarna i Malmö och Lund.

Socialdemokraterna riktar nu kritik mot högerstyret i Region Skåne och menar att situationen har försämrats, skriver Sydsvenskan.

– Det har varit en återkommande kris på förlossningen på Sus under ett antal år, säger hon till Sydsvenskan, säger oppositionsrådet Carina Svensson (S) till tidningen.