Oppositionen kritisk efter förlossningskaos i Skåne
Förlossningsvården i Skåne har fått kritik efter det uppmärksammade fallet med Hanna Tholin, som tvingades föda hemma efter att ha bollats mellan förlossningarna i Malmö och Lund.
Socialdemokraterna riktar nu kritik mot högerstyret i Region Skåne och menar att situationen har försämrats, skriver Sydsvenskan.
– Det har varit en återkommande kris på förlossningen på Sus under ett antal år, säger hon till Sydsvenskan, säger oppositionsrådet Carina Svensson (S) till tidningen.
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