Oro inom L efter nya mätningar: ”Finns ingen plan”

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson (L) under en pressträff om partiets valmanifest i början av juni.

Liberalerna satsade allt på beskedet att partiet är redo att släppa in SD i en regering, uppger källor för Expressen. Det har dock inte inneburit någon vändning av det dystra opinionsläget.

Enligt flera nya mätningar ligger partiet fortfarande långt under spärren, och nu börjar man få slut på idéer, enligt personer med insyn.

– Det finns ingen plan, säger en av tidningens källor.

Stämningen i partiet beskrivs dock fortfarande som god, och källor pekar bland annat på klimatminister Romina Pourmoktharis återkomst efter föräldraledigheten som en möjlig vändpunkt.