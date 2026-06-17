Oro inom L efter nya mätningar: ”Finns ingen plan”
Liberalerna satsade allt på beskedet att partiet är redo att släppa in SD i en regering, uppger källor för Expressen. Det har dock inte inneburit någon vändning av det dystra opinionsläget.
Enligt flera nya mätningar ligger partiet fortfarande långt under spärren, och nu börjar man få slut på idéer, enligt personer med insyn.
– Det finns ingen plan, säger en av tidningens källor.
Stämningen i partiet beskrivs dock fortfarande som god, och källor pekar bland annat på klimatminister Romina Pourmoktharis återkomst efter föräldraledigheten som en möjlig vändpunkt.
Just nu upplåst för alla
Krisen i Liberalerna • Kontext
Under stora delar av mandatperioden har Liberalerna legat runt 2-3 procent i opinionen. Det svåra vägvalet om Sverigedemokraterna har lyfts som en förklaring till kräftgången. I mitten på mars satte partiledare Simona Mohamsson ner foten: den röda linjen mot SD slopas.
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