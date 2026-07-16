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Republikanska ledamöter står upp och demokratiska ledamöter sitter ner under Donald Trumps ”State of the union”-tal i kongressen i februari 2026. (Alex Brandon/AP/TT)
Trumps USAReaktioner på USA-valet 2020

Oroligt hos Republikanerna inför Trumps tal: ”Skiträdda”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Flera personer inom det republikanska partiet är oroliga över vad Donald Trump ska säga under det tal till nationen som han ska hålla under natten till fredagen. Det uppger en källa som tidigare arbetade i Trump-administrationen för Politico.

Presidenten har nämligen på förhand sagt att talet ska handla om ”fria och rättvisa val”, vilket har gjort att flera medier tror att han kommer att prata om valfusk och hävda att han egentligen vann presidentvalet 2020.

– De som jag har pratat med är skiträdda, säger Politicos källa och framhåller att flera republikaner tycker att Trump borde tala om ekonomisk politik i stället för att ta upp gamla oförrätter – inte minst eftersom det amerikanska mellanårsvalet stundar i höst.

Trump har återkommande hävdat att han blev bestulen på segern i presidentvalet 2020, men har aldrig kunnat presentera några bevis på valfusk, skriver USA Today.

Republikansk senator: ”Han får prata om vad han vill”
www.politico.com
Under sin andra mandatperiod har Trump ökat statens makt över valprocessen
Reuters  · Ofta betalvägg
Trump: Talet ska handla om val och ”några andra saker”
CNN
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